مع اقتراب موعد بدء ليلة الإسراء والمعراج.. اعرف أفضل دعاء للأبناء

مع اقتراب موعد بدء ليلة الإسراء والمعراج، يحرص المسلمون على اغتنام الليلة المباركة بالدعاء والعبادة، إيمانًا منهم بفضلها ومكانتها العظيمة، فالدعاء صلة بين العبد وربه، ووسيلة للتقرب إليه ونيل رضاه، خاصة في مثل تلك الأوقات التي يُرجى فيها استجابة الدعاء.

موعد بدء ليلة الاسراء والمعراج

ويحل موعد بدء ليلة الإسراء والمعراج فالجدير من مغرب اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 إلى فجر الخميس الموافق 8 فبراير 2024، وأوضح الأزهر الشريف أنه يستحب الإكثار من الأعمال الصالحة فيها.

وقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنّ الدعاء من العبادات التي يستحب فعلها في كل الأوقات، خاصة في الأيام التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية، كونها من أيام الله.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للأبناء

وتابع لـ«الوطن» أنّه يستحب الدعاء للنفس والزوج والأبناء بصلاح الحال والرزق والبركة، لافتا إلى أنّ الأبناء من النعم التي يمن بها الله على عبده، وذلك لقوله تعالى: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا»، ومن تلك الصيغ «اللهم احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبّب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».

صيغ أخرى للدعاء للأبناء

ومن بين صيغ الدعاء للأبناء: «اللهم افتح على أولادي فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

وقال لاشين، إنّه لم يتم الوقوف على تحديد عدد الأنبياء الذين التقى بهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، موضحا: «لم نقف على تحديد لعدد الأنبياء الذين صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في المسجد الأقصى، فقد ورد ذكرهم مجملا في الأحاديث كما في الصحيحين وغيرهما».