معلومات عن عشبة سحرية تعالج مرض البهاق.. إنجاز مصري جديد

الكثير من الأعشاب يتم استخدامها طبيعيًا للمساعدة في علاج بعض الأمراض، وهو ما كشفه المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تم اكتشاف نبات الخلة البري لعلاج البهاق، وبعض الأمراض الجلدية، لاحتوائه على عدد من المركبات الكيميائية التي تساعد على ذلك.

ما اسم النبتة التي تعالج البهاق؟

أسفرت الدراسة حول نبات الخلة البري، عن نتائج دراسات علمية أجراها الدكتور السيد أبو الفتوح عمر، أستاذ النباتات الطبية، بقسم بحوث النباتات بمعهد البحوث الدوائية والصيدلية، إذ يستخدم النبات لإنتاج أدوية لعلاج البهاق، وهو موجود منذ القدم.

ما هو نبات الخلة البري؟

ووفقًا لتقرير صادر عن المركز يحتوي النبات على مادة تعالج البهاق، ويستخدم في الصناعات الصيدلية، ونقدم لكم معلومات عنه، بحسب ما ذكر الدكتور صبري القباني، أستاذ مؤسس أول مجلة طبية عربية، خلال كتابه الشفاء لا الدواء، عام 1960، أوضح أن نبات الخلة البري يجرى زراعته في مصر منذ القدم، وهو أقوى أربع مرات من العلاجات، إذ يستخدم لعلاج البهاق، وهي نبتة مشهورة بها الشرق الأوسط وهي مقننة في الدساتير الطبية، ورائحتها تشبة الكرفس لها استخدامات عديدة أهمها علاج الأمراض الجلدية.

النباتات لعلاج البهاق

وبحسبما ذكرت إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن النباتات قد تستخدم في علاج البهاق: «النبات أو العشبة بيستخلص منه الدوا بمعايير وجرعات معينة، والإجراءات تتم أن العلاج بيها يكون مقنن، والنبات ده ممكن استخلاص منه الزيوت العطرية المختلفة، لاستعادة لون الجلد للمصابين بالبُهاق، وهو بيكون إحدى العوامل التي يمكنها استعادة لون الجلد لدى بعض الأشخاص تحت إشراق الطبيب».