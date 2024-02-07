أدعية للمتوفى في ليلة الإسراء والمعراج.. كلمات احرص عليها

أدعية للمتوفى في ليلة الإسراء والمعراج، أبرز ما يحرص عليه العديد من المواطنين في هذه الليلة، حيث أنها واحدة من الليالي المباركة في العام، يحرص فيها العباد على الإكثار من الدعاء، لاسيما ذكر ذويهم وأحبتهم في الدعاء، وفي القترير التالي، تستعرض «الوطن» عدد من الأدعية المستحبة في هذا الإطار.

أدعية للمتوفى في ليلة الإسراء والمعراج

وعن أدعية للمتوفى في ليلة الإسراء والمعراج، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء مستحب في هذه الليلة الكريمة، والدعاء للمتوفى من الأدعية التي يستعين بها العديد من المواطنين.

وأكدت عدم وجود دعاء معين يتم ترديده للمتوفى، لكن هناك بعض الأدعية مستحبة، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال: «اللهم في ليلة الإسراء والمعراج ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».

وفي إطار الحديث عن أدعية للمتوفى في ليلة الإسراء والمعراج، لفتت الإفتاء المصرية إلى أن الدعاء مستحب في كل الأوقات، لكن هناك بعض الأوقات تكون مستحبة دونا عن غيرها، ومن أبرزها هي تلك اليلة المباركة، بالتالي لابد أن يستغلها المواطن.

أدعية للمتوفى في ليلة الإسراء والمعراج المستحبة

وهناك العديد من الأدعية التي تأتي ضمن أدعية للمتوفى في ليلة الإسراء والمعراج، منها على سبيل المثال:

«اللهم في ليلة الإسراء والمعراج اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب، اللهم في ليلة الإسراء والمعراج اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه، اللهم في ليلة الإسراء والمعراج اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار».