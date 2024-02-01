مادة أكالة تصيب 9 أشخاص في لندن.. ماذا حدث؟

قالت الحكومة البريطانية إن تسعة أشخاص بينهم طفلان أصيبوا في حادث يتعلق بـ«مادة أكالة» في كلافام بجنوب لندن، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

نقل الضحايا

وأضافت الشرطة البريطانية في بيان: أنه تم نقل ثلاثة ضحايا - امرأة وطفلاها الصغار - إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن ثلاثة أشخاص آخرين - جميعهم بالغون - نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم.

وبحسب البيان أن ثلاثة من ضباط الشرطة نقلوا أيضا إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.

استدعاء رجال الإطفاء

وأشارت الشرطة إلى أنه لم تكن هناك اعتقالات في هذه المرحلة، وقالت فرقة الإطفاء في لندن في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لـ«رويترز»: «تم استدعاء رجال الإطفاء لحادث كيماوي في شارع ليسار في كلافام هذا المساء».

وذكرت أن أطقم العمل استخدمت معدات متخصصة للكشف عن مادة أكالة يعتقد أنها استخدمت في الحادث، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.