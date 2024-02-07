علاء عابد: قرارات الرئيس بأكبر حزمة حماية اجتماعية تؤكد شعوره بالمواطن

أكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية قرارات الحماية الاجتماعية للرئيس السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، فالرئيس يشعر دائما بالمواطن، وتستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح «عابد» أن الرئيس السيسي دائما يشعر بالمواطنين، ويسعى إلى توفير كل سبل الدعم اللازمة لهم، بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

حماية المواطن محدود الدخل

أشاد «عابد» في تصريحات لـ«الوطن» بقرارات الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يجري تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، حيث تأتي أهمية التوقيت قبل شهر رمضان الكريم، لمواجهة الظروف الاقتصادية خاصة لمحدودي الدخل.

وقال إن الحزمة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وهي زيادة كبيرة خاصة للأقل دخلا.

زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن

ولفت «عابد» إلى أن الزيادة 15% في المعاشات لنحو 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، من القرارات التي تمس فئة مهمة من المواطنين، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.

وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025، وتطبيق رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وأشاد بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة، بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.