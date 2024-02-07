كشف الشاعر فوزي إبراهيم، عن موعد ومكان عزاء الشاعر مجدي نجيب، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وكتب فوزي إبراهيم عبر حسابه على «فيسبوك»: «عزاء الشاعر الكبير مجدي نجيب يوم السبت القادم بمسجد عمر مكرم، اللهم تغمده بواسع رحمتك وأسكنه الفردوس الأعلى.. آمين».

وشيعت جنازة الشاعر الكبير مجدي نجيب من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر، واقتصر الحضور فيها على عائلته وعدد من أصدقائه المقربين.