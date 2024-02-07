تكريم حفظة القرآن ضمن مبادرة «حصن طفلك» في المنوفية (صور)

شهدت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، تكريم حفظة القرآن الكريم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ضمن مبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم» في مسجد عبد المنعم رياض، بحضور الشيخ ياسر غانم مدير إدارة أوقاف تلا، والشيخ شريف الطيار مفتش الدعوة بأوقاف تلا، والشيخ خالد الفرماوي إمام وخطيب المسجد وعدد من الأطفال والطلاب وأولياء الأمور.

مبلغ مالي وشهادات تقدير

وقال إمام وخطيب المسجد، إن هذه المسابقة أجريت بمساهمة عدد من الأهالي لتكريم حفظة القرآن الكريم في مدينة تلا والقرى المجاورة لها، حيث تم توزيع شهادات تقدير ومبلغ مالي على جميع المراحل السنية المشاركة في التكريم والذي بلغ عددهم 220 طالبا وطالبة، وسط حالة من الفرحة والسرور بين المكرمين وأولياء أمورهم.

مبادرة «حصن طفلك بالقرآن»

وقال مدير إدارة أوقاف تلا، إن المبادرة تهدف إلى تحصين الأطفال والنشء والشباب والطلائع من أي اختطاف فكري، وتظهر مدى الوعي المشرف بضرورة بناء جيل واعي، وأن الأطفال كانوا في حاجة إلى هذه المبادرة لتنمية مواهبهم.