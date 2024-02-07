اختفاء طائرة عسكرية أمريكية على متنها 5 جنود مارينز.. ماذا حدث؟

ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن طائرة مروحية عسكرية، تقل 5 عسكريين من قوات مشاة البحرية الأمريكية «المارينز»، اختفت بينما كانت في طريقها من لاس فيجاس إلى سان دييجو، في ولاية كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة.

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الطائرة المفقودة

وذكر المتحدث باسم قوات مشاة البحرية الأمريكية، في بيان له اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن الطائرة العسكرية المفقودة، وهي من طراز (CH-53E Super Stallion)، مشيراً إلى أن الطائرة انطلقت من قاعدة «كريتش» الجوية، في طريقها إلى قاعدة «ميرامار» الجوية، التابعة لقوات مشاة البحرية، في 6 فبراير 2024، ولكن تم الإبلاغ عن تأخرها.

بحث مشترك وانتشار لسيارات الإطفاء

وتبحث فرق من القوات البحرية وفرق الإنقاذ الجوية عن الطائرة المفقودة، وهي من أنواع الطائرات الثقيلة التي تُستخدم لنقل أفراد القوات والمعدات، ويمكنها حمل 16 طناً من البضائع، بحسب القوات البحرية.

وانتشرت سيارات الإطفاء والإسعاف في المواقع المحتمل سقوط الطائرة بها، وسط استمرار عمليات البحث عن العسكريين الذين كانوا على متنها، والذين يرجح أنهم تعرضوا لحادث، بالقرب من ممر في غابة «كليفلاند» الوطنية، التي تغطي الثلوج مساحات واسعة منها، وتجري عمليات البحث وسط ظروف جوية بالغة الصعوبة.