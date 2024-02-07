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«اتصالات النواب»: قرارات تاريخية للرئيس بإطلاق أكبر حزمة للحماية الاجتماعية

كتب:

حسن صالح
07:00 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
النائب احمد بدوي

النائب احمد بدوي

ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، القرارات غير المسبوقة للرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق أكبر حزمة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أنها تاريخية بكل المقاييس وجاءت في التوقيت المناسب لدعم محدود الدخل قبل حلول شهر رمضان المعظم.

حزمة القرارات التاريخية للرئيس 

وأشار النائب أحمد بدوي في بيان له، اليوم، أن حزمة القرارات التاريخية للرئيس أثلجت وبحق صدور ملايين المصريين في هذا التوقيت، مؤكدا أنها تعكس شعوره بالمواطن البسيط الذي يعاني في ظل أزمة اقتصادية عالمية.

زيادة الأدنى للأجور وزيادة المعاشات

وأوضح النائب أحمد بدوي أن حزمة القرارات الجديدة ليست الأولى في عهد الرئيس بزيادة الأدنى للأجور وزيادة المعاشات لتوفير غطاء آمن وحماية اجتماعية للمواطنين من أجل حياة كريمة.

وأضاف في بيانه أن هذه القرارات الجديدة من شأنها أن تحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا.

وتأتي هذه القرارات الجماهيرية في إطار حرص الرئيس على توفير شبكة من الأمان الاجتماعي لكل الفئات في إطار الاهتمام غير المسبوق بملف الرعاية الاجتماعية.

ودعا بدوي في بيانه إلى ضرورة قيام الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي تلاعب من قبل ضعاف النفوس حتى يشعر المواطن البسيط بثمار القرارات التاريخية للرئيس بزيادة الأجور والمعاشات.

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بقلم حسن صالح