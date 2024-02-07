«العربي لسيدات الأعمال» يشيد بحزمة القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية

أشادت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، بحزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بجانب زيادة 15% في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

وأكدت عبير عصام، أن توجيه الرئيس للحكومة بتطبيق أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية الشهر المقبل يعكس متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرصه على تكثيف جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية علي معيشة المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

حلول عاجلة وسريعة للتخفيف من حدة الأزمات

وقالت، إن المبادرات والقرارات الرئاسية التي تستهدف حياة المواطنين تمثل أولوية في المرحلة الحالية، وهي تمثل حلول عاجلة وسريعة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المجتمع.

وأضاف، أنه على المستوى الاقتصادي، نثق تماما في جهود الدولة للحفاظ على إنجازات السنوات الماضية، ومن خلال تكاتف القطاع الخاص مع القيادة السياسية ستتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية.

كما أشارت إلى أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات في هذا التوقيت، وخاصة التي تستهدف مساندة خطط الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وفي مجالات الصحة وتوفير فرص العمل.