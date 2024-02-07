اقرأ في عدد «الوطن» غدا: دولة تحمي مواطنيها.. ورئيس ينتصر لشعبه
كتب:
أحمد العانوسي
07:30 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- دولة تحمى مواطنيها.. ورئيس ينتصر لشعبه
- «السيسى» يقرر أكبر حزمة حماية اجتماعية من الشهر المقبل لتخفيف الأعباء عن المصريين ومساعدتهم على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية تحت شعار «واجب الدولة وحق المواطن»
- 6 آلاف جنيه شهرياً حداً أدنى للأجور
- زيادة بالمرتبات تصل إلى 1200 جنيه وحافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة
- علاوات دورية بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً
- 15% زيادة فى المعاشات لـ13 مليون مواطن.. ومثلها لـ«تكافل وكرامة»
- إصدار لائحة «التصالح فى مخالفات البناء»
- 22 فبراير.. وتوجيهات للحكومة بتيسير الإجراءات
- تحرير 27.6 ألف محضر تبوير وبناء للمتعدين.. وعقوبات على الموظفين المتقاعسين
- «البترول»: تطوير محطة «دهشور» لتأمين الغاز بالصعيد
- «أمناء الحوار الوطنى» يرحب بالإفراج عن ثلاث صحفيات محبوسات احتياطياً
الصفحة الثانية
مقرِّرو اللجان يكشفون لـ«صالون السياسى» تفاصيل المرحلة الثانية: «قضايا الاقتصاد أولاً»
- أعضاء «الحوار الوطنى»: حلول الأزمة الاقتصادية ليست مستحيلة.. والأيام المقبلة ستشهد انفراجة قوية
- المواطن هو الرقم الأهم.. وبصمة النسخة الأولى من الحوار ظهرت فى الانتخابات الرئاسية
- إدارة الحوار مستمرة فى استقبال المقترحات والرؤى حول المرحلة الثانية حتى 11 فبراير
- الدولة قادرة على حل الأزمات الاقتصادية وتحركاتها الأخيرة وجهت صفعة قوية للدولار
- الحوار الوطنى أساس «الجمهورية الجديدة» وأهم حدث ديمقراطى فى تاريخ مصر المعاصر
-المبادرات الرئاسية أعطت قُبلة حياة للاقتصاد وكانت نموذجاً للأمل وأهمها مبادرة «ابدأ»
- مصر تتعرض لمؤامرة دولية كبيرة لتركيعها اقتصادياً حتى نتخلى عن الأشقاء فى فلسطين
الصفحة الثالثة
- «صبري»: لدينا أكثر من 13 توصية بالمرحلة الأولى على رأسها تعيين وزير للاقتصاد
- نحتاج لتحديث توصيات النسخة الأولى خلال النسخة الثانية لتلائم الظروف والمستجدات
- المصدر الأهم والأرخص والأقل تكلفة للدولار هو الاستثمار الأجنبى المباشر
- «سلامة»: الحوار أضاف روح التفاهم والتعاون.. ووضع خططاً قصيرة المدى تمس حياة المواطن
- مصر فى المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- التغير المناخى سبب العديد من أزمات الغذاء ومصر تحتاج إلى العمل السريع فى هذا الملف
الصفحة الرابعة
- نواب وسياسيون: قرارات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية هى الأكبر لحماية البسطاء فى مواجهة موجات الغلاء المتزايدة
- «السيسى» يثبت مدى قربه من المصريين والشعور بهم.. والمبادرات الرئاسية ما زالت مستمرة لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً فى مختلف أنحاء الجمهورية
- توجيهات رئاسية بتيسير دخول المساعدات العربية إلى قطاع غزة
- وزيرة التضامن: قضايا الفقر تشكل أولوية تستدعى رسم سياسات عادلة ومرنة وإعداد قواعد بيانات شاملة ومحدَّثة.. ومصر تولى اهتماماً خاصاً بإعلاء التراث الحرفى
- رحيل هادئ للشاعر مجدى نجيب.. لحق بنجله بعد 9 أشهر.. و«الكينج» زاره قبل وفاته بأيام
- «إبراهيم»: أوصانى بخدمة الناس وكانت ذاكرته حاضرة رغم المرض.. و«سيمون»: كان لى شرف الغناء من كلماته فى «تعيش الفرحة»
- غاب القمر يا ابن عمى!
- قدم للأغنية العربية كلاسيكيات شهيرة جداً حفظها الناس عن ظهر قلب ربما أشهرها «كامل الأوصاف»
- أحمد رفعت يكتب: شاعر الريشة والكلمات.. مجدى نجيب وداعاً!
الصفحة الخامسة
- الأرض الطيبة تثمر علماء وسياسيين وفنانين.. وتاريخاً طويلاً من النضال ضد المحتل«الدقهلية».. عروس الدلتا وقلعة الاستثمار
- نقلة حضارية: 162 مليار جنيه لتنمية «الدقهلية» فى 10 سنوات
- «التنمية المحلية»: تخصيص 678 مليون جنيه لرصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة.. و«مختار»: 3 مناطق صناعية واستثمارية بالمحافظة
- «حياة كريمة»: 7 مليارات جنيه غيّرت وجه الخدمات والبنية التحتية
- 433 مشروعاً لخدمة 26 قرية بالمرحلة الأولى.. و7 مراكز ضمن خطة التطوير فى «الثانية».. ومسئول بالمبادرة: المشروعات غيّرت حياة المواطنين
- «المنصورة الجديدة»: مدينة ساحرة ومتنفس حضارى
- «دار ابن لقمان»: متحف قومى يؤرخ الانتصار فى موقعة المنصورة
- تنفيذ «امتداد المشاية الجديد» بتكلفة 50 مليون جنيه.. وجامعتان أهليتان لربط الطلاب بسوق العمل
- «سلامة»: تحتوى على الغرفة التى أُسِر بها ملك فرنسا لويس التاسع.. ومعرض فنون تشكيلية
- كوكب الشرق وإمام الدعاة والزعيم.. «عروس الدلتا» بلد النجوم والعباقرة
الصفحة السادسة
- جمال حسين يكتب: «الكتاب» يرفض التنازل عن عرشه
- د. محمود خليل: المال والبنون
- بلال الدوى يكتب: «التقشف الحكومى» مطلوب
- عماد فؤاد يكتب: باقٍ من الزمن ربع قرن (3)
- د. خديجة حمودة تكتب: مين يشترى الورد من رفح؟
- أميرة خواسك تكتب: حالة خاصة.. دراما فريدة
الصفحة السابعة
- مغادرة «فتح الله»
- رسالة من حسام حسن للاعبين.. توزيع مهامالجهاز الجديد.. وصلاحيات كاملة من الجبلاية
- تحديد ملامح العلاقة مع «صلاح».. وترتيبات مبكرة للمعسكرات الداخلية والخارجية.. وتجهيز مؤتمر صحفى لتقديم الجهاز الفنى
- ضربة «كاس».. الزمالك يواجه تجاهل قضية «كهربا» ورحلة علاج جديدة لـ«الونش»
- «لأعلى سعر».. الأهلى يرحب برحيل «عبدالقادر».. وتنسيق حول عودة «تاو».. وتدريبات قوية للدوليين
- نسائم «المتوسط» تروق لعائلته.. 4 وجهات منتظرة أمام «كلوب» بعد مغادرة ليفربول.. و«ألونسو» يتصدّر قائمة البدلاء
الصفحة الثامنة
- دراما رمضان تفتح شهية «المنتجين»
- صورة مع «الشراع» أسرع سمكة تجذب سائحي البحر الأحمر
- «بيشوى» مدرس دين إسلامى.. بأمر «التنسيق»
- «طائر كرتون وقنفذ خشب».. إبداع طلابى فى ميادين الإسكندرية