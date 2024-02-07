اقرأ في عدد «الوطن» غدا: دولة تحمي مواطنيها.. ورئيس ينتصر لشعبه

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- دولة تحمى مواطنيها.. ورئيس ينتصر لشعبه

- «السيسى» يقرر أكبر حزمة حماية اجتماعية من الشهر المقبل لتخفيف الأعباء عن المصريين ومساعدتهم على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية تحت شعار «واجب الدولة وحق المواطن»

- 6 آلاف جنيه شهرياً حداً أدنى للأجور

- زيادة بالمرتبات تصل إلى 1200 جنيه وحافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة

- علاوات دورية بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً

- 15% زيادة فى المعاشات لـ13 مليون مواطن.. ومثلها لـ«تكافل وكرامة»

- إصدار لائحة «التصالح فى مخالفات البناء»

- 22 فبراير.. وتوجيهات للحكومة بتيسير الإجراءات

- تحرير 27.6 ألف محضر تبوير وبناء للمتعدين.. وعقوبات على الموظفين المتقاعسين

- «البترول»: تطوير محطة «دهشور» لتأمين الغاز بالصعيد

- «أمناء الحوار الوطنى» يرحب بالإفراج عن ثلاث صحفيات محبوسات احتياطياً

الصفحة الثانية

مقرِّرو اللجان يكشفون لـ«صالون السياسى» تفاصيل المرحلة الثانية: «قضايا الاقتصاد أولاً»

- أعضاء «الحوار الوطنى»: حلول الأزمة الاقتصادية ليست مستحيلة.. والأيام المقبلة ستشهد انفراجة قوية

- المواطن هو الرقم الأهم.. وبصمة النسخة الأولى من الحوار ظهرت فى الانتخابات الرئاسية

- إدارة الحوار مستمرة فى استقبال المقترحات والرؤى حول المرحلة الثانية حتى 11 فبراير

- الدولة قادرة على حل الأزمات الاقتصادية وتحركاتها الأخيرة وجهت صفعة قوية للدولار

- الحوار الوطنى أساس «الجمهورية الجديدة» وأهم حدث ديمقراطى فى تاريخ مصر المعاصر

-المبادرات الرئاسية أعطت قُبلة حياة للاقتصاد وكانت نموذجاً للأمل وأهمها مبادرة «ابدأ»

- مصر تتعرض لمؤامرة دولية كبيرة لتركيعها اقتصادياً حتى نتخلى عن الأشقاء فى فلسطين

الصفحة الثالثة

- «صبري»: لدينا أكثر من 13 توصية بالمرحلة الأولى على رأسها تعيين وزير للاقتصاد

- نحتاج لتحديث توصيات النسخة الأولى خلال النسخة الثانية لتلائم الظروف والمستجدات

- المصدر الأهم والأرخص والأقل تكلفة للدولار هو الاستثمار الأجنبى المباشر

- «سلامة»: الحوار أضاف روح التفاهم والتعاون.. ووضع خططاً قصيرة المدى تمس حياة المواطن

- مصر فى المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة

- التغير المناخى سبب العديد من أزمات الغذاء ومصر تحتاج إلى العمل السريع فى هذا الملف

الصفحة الرابعة

- نواب وسياسيون: قرارات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية هى الأكبر لحماية البسطاء فى مواجهة موجات الغلاء المتزايدة

- «السيسى» يثبت مدى قربه من المصريين والشعور بهم.. والمبادرات الرئاسية ما زالت مستمرة لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً فى مختلف أنحاء الجمهورية

- توجيهات رئاسية بتيسير دخول المساعدات العربية إلى قطاع غزة

- وزيرة التضامن: قضايا الفقر تشكل أولوية تستدعى رسم سياسات عادلة ومرنة وإعداد قواعد بيانات شاملة ومحدَّثة.. ومصر تولى اهتماماً خاصاً بإعلاء التراث الحرفى

- رحيل هادئ للشاعر مجدى نجيب.. لحق بنجله بعد 9 أشهر.. و«الكينج» زاره قبل وفاته بأيام

- «إبراهيم»: أوصانى بخدمة الناس وكانت ذاكرته حاضرة رغم المرض.. و«سيمون»: كان لى شرف الغناء من كلماته فى «تعيش الفرحة»

- غاب القمر يا ابن عمى!

- قدم للأغنية العربية كلاسيكيات شهيرة جداً حفظها الناس عن ظهر قلب ربما أشهرها «كامل الأوصاف»

- أحمد رفعت يكتب: شاعر الريشة والكلمات.. مجدى نجيب وداعاً!

الصفحة الخامسة

- الأرض الطيبة تثمر علماء وسياسيين وفنانين.. وتاريخاً طويلاً من النضال ضد المحتل«الدقهلية».. عروس الدلتا وقلعة الاستثمار

- نقلة حضارية: 162 مليار جنيه لتنمية «الدقهلية» فى 10 سنوات

- «التنمية المحلية»: تخصيص 678 مليون جنيه لرصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة.. و«مختار»: 3 مناطق صناعية واستثمارية بالمحافظة

- «حياة كريمة»: 7 مليارات جنيه غيّرت وجه الخدمات والبنية التحتية

- 433 مشروعاً لخدمة 26 قرية بالمرحلة الأولى.. و7 مراكز ضمن خطة التطوير فى «الثانية».. ومسئول بالمبادرة: المشروعات غيّرت حياة المواطنين

- «المنصورة الجديدة»: مدينة ساحرة ومتنفس حضارى

- «دار ابن لقمان»: متحف قومى يؤرخ الانتصار فى موقعة المنصورة

- تنفيذ «امتداد المشاية الجديد» بتكلفة 50 مليون جنيه.. وجامعتان أهليتان لربط الطلاب بسوق العمل

- «سلامة»: تحتوى على الغرفة التى أُسِر بها ملك فرنسا لويس التاسع.. ومعرض فنون تشكيلية

- كوكب الشرق وإمام الدعاة والزعيم.. «عروس الدلتا» بلد النجوم والعباقرة

الصفحة السادسة

- جمال حسين يكتب: «الكتاب» يرفض التنازل عن عرشه

- د. محمود خليل: المال والبنون

- بلال الدوى يكتب: «التقشف الحكومى» مطلوب

- عماد فؤاد يكتب: باقٍ من الزمن ربع قرن (3)

- د. خديجة حمودة تكتب: مين يشترى الورد من رفح؟

- أميرة خواسك تكتب: حالة خاصة.. دراما فريدة

الصفحة السابعة

- مغادرة «فتح الله»

- رسالة من حسام حسن للاعبين.. توزيع مهامالجهاز الجديد.. وصلاحيات كاملة من الجبلاية

- تحديد ملامح العلاقة مع «صلاح».. وترتيبات مبكرة للمعسكرات الداخلية والخارجية.. وتجهيز مؤتمر صحفى لتقديم الجهاز الفنى

- ضربة «كاس».. الزمالك يواجه تجاهل قضية «كهربا» ورحلة علاج جديدة لـ«الونش»

- «لأعلى سعر».. الأهلى يرحب برحيل «عبدالقادر».. وتنسيق حول عودة «تاو».. وتدريبات قوية للدوليين

- نسائم «المتوسط» تروق لعائلته.. 4 وجهات منتظرة أمام «كلوب» بعد مغادرة ليفربول.. و«ألونسو» يتصدّر قائمة البدلاء

الصفحة الثامنة

- دراما رمضان تفتح شهية «المنتجين»

- صورة مع «الشراع» أسرع سمكة تجذب سائحي البحر الأحمر

- «بيشوى» مدرس دين إسلامى.. بأمر «التنسيق»

- «طائر كرتون وقنفذ خشب».. إبداع طلابى فى ميادين الإسكندرية