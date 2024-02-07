«الوطن» تكرم حسن أبو الروس بعد نجاحه في مسلسل «حالة خاصة»

كرمت «الوطن» الفنان حسن أبو الروس، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «حالة خاصة» على منصة «Watch it»، في ندوة فنية داخل مقر الجريدة.

ومنح خالد فرج، رئيس قسم الفن درع جريدة «الوطن» للفنان حسن أبو الروس، عن النجاح الكبير الذي حققه من خلال شخصية «عز»، الذي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الندوة، كشف الفنان حسن أبو الروس الكثير من الكواليس الخاصة بالمسلسل، وكيفية نجاحه في شخصية «عز»، كما أوضح سر أشهر لزماته بمسلسل «حالة خاصة»، ونجاحه فى ريفو و100 وش.

«حالة خاصة»

مسلسل «حالة خاصة» تدور أحداثه حول المحامي «نديم أبو سريع» الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماه شهير تمتلكه «أماني النجار»، وتمتلئ رحلة «نديم» بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

وشارك في بطولة المسلسل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم طه دسوقي غادة عادل، هاجر السراج، وحسن أبو الروس، ووئام وجدي وغيرهم، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.