دعاء في ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. «اللهم تقبل توبتي»

دعاء في ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. يبحث العديد من الأشخاص، اليوم، عن الأدعية المستجابة في تلك الليلة حيث يستحب الدعاء في تلك الليلة المباركة والتي يتم إحياؤها بالطاعة والعبادات المتنوعة، كما يكثر فيها الدعاء، باعتباره أحد الطاعات التي يستحب فعلها في كل وقت وليس فقط في ذكرى الإسراء والمعراج، لاسيما وأن هذه الذكرى قد اختلف العلماء في تحديد وقتها بين 5 أشهر، لكن دار الإفتاء المصرية ترجح الرأي القائل بأنها ليلة 27 رجب.

دعاء في ليلة الإسراء والمعراج مستجاب

وبخصوص دعاء في ليلة الإسراء والمعراج مستجاب، فلم يرد دعاء خاصا بليلة الإسراء والمعراج، ولكن يمكن للمسلم أن يسأل الله من خير الدينا والآخرة في كل وقت وحين، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال:

«اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني واهدي قلبي، واسلل سخيمة صدري».

- «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الغنيّ ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنّا من قوة وبلاغا إلى حين»

«يا رب اني أسألك أن تسترني وتحميني من الحياة وتقلباتها، اللهم أَدِم عليَّ نِعمتك وفَضلك ورحمتك، اللهم لا تُغَيِّر حالِي إلَّا لأحسنه، ولا تأخذ مِنِّي نٌعمَةً أَحسَبُها عادية فغَفلت عن شُكرِها، ولا تؤاخذني بذَنبٍ فعلته ونَسيته.. أنت أعلم به فاغفِرهُ لِي، ولا تجعلني أشعُر بعَتمة الحياة وسوء تقلباتها وفَواجعها، وأسألك أن ترزقنى ما لم أتوقعه، وخيرًا لم أفكر به وتحقيق أمنيات ظننت أنها مستحيلة، اللهم اجعل لِي خَيرًا واستجابة في كل ما أتمنَّى، واجعل لِي تَوفيقًا في كُلِّ طَريقٍ أَسلُكُه، واجعل أصعب أيَّامِي ما فاتَ مِنها، ولا تُصَعِّب عليَّ أمرًا، واجعل لِي مِن كُلِّ ضِيقٍ مَخرَجًا، وارزُقنِي رِزقًا حَسَنًا، وهَب لِي طاقة بِها أعِيش وأَرضَى، وارزقنِي الجَنَّة أنا وكُلّ مَن دَخَل وحَوقَل، فإنَّ الحَوقَلة رافعة نافعة دافعة وكَنز من كنوز الجنة."»

«أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبقي لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك».

«يا حي يا قيوم، أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر عليّ، واهدني ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى عليّ».