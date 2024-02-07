فضل ليلة الإسراء والمعراج.. فرضت بها الصلوات الخمس

مع اقتراب موعد ليلة الإسراء والمعراج يبحث الكثيرون عن فضل ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة التي أسرى فيها الله برسوله الكريم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على إحياء تلك الليلة بالعبادات والطاعة.

فضل ليلة الإسراء والمعراج

وحول فضل الإسراء والمعراج أوضحت دار الإفتاء فضل ليلة الإسراء والمعراج وهو:

- صعد النبي إلى السماء السابعة حيث عرش الرحمن.

- فرضت الصلوات الخمس على المسلمين.

- صلى النبي بالأنبياء ورأى سيدنا جبريل في صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها.

- أظهرت مكانة النبي التي لم يصل إليها أحد.

- جزاء للرسول على الصبر على إذاء أهل قريش.

ليلة الإسراء والمعراج 2024

أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن الإسراء هو السير ليلًا، وإنما كان الإسراء ليلًا، لكمال الشرف، والاحتفاء بالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، فإن الليل وقت الخلوة والصفاء، مشيرة أنه ورد ذكر المعراج في سورة النجم، حيث قال تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى* عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى* عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى* مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 13- 18].

وأضافت أنه ورد ذكر حادثة الإسراء في سورة الإسراء حيث، قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء: 1].