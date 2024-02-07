أدعية مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج.. اعرفها

أدعية مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج، أكثر ما يهتم لأمره العديد من المواطنين، حيث أن هذه الليلة مباركة، وفيها الكثير من الخير، بالتالي يحرص العباد على الإكثار من الدعاء فيها، والتقرب من الله سبحانه وتعالى.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، عدد من الأدعية المستحبة في هذا الوضع.

أدعية مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

كانت دار الإفتاء المصرية، أشارت في دعوة سابقة لها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إلى أن أدعية مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج، لم يرد حولها دعاء واحد ثابت، لكن هناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار.

وفي حديثها عن أدعية مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج، لفتت الإفتاء المصرية، إلى أن الدعاء هو خير عبادة يقوم بها الإنسان، ومستحب في كل وقت، ولا بد أن يحرص العبد على الإكثار من الدعاء خلال الأوقات التي يستحب فيها الدعاء ويرجى استجابته، كليلة الإسراء والمعراج.

أدعية في ليلة الإسراء والمعراج

عن أدعية مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج، قالت الإفتاء المصرية أنه لم يرد دعاء معين خاص بهذه الليلة، لكن هناك العديد من الأدعية المستحب الاستعانة بها، ومنها على سبيل المثال:

- «اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه فتنزل علينا رحمة من عندك وحنانا من لدنك تغننا بها عن رحمة وحنان من سواك».

- «ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شاكرين، تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا، وعافنا واعف عنا».