كوكب الشرق وإمام الدعاة والزعيم.. «عروس الدلتا» بلد النجوم والعباقرة

أنجبت محافظة الدقهلية العباقرة والرموز الوطنية المتألقة فى مختلف المجالات الفنية والرياضية والدينية وغيرها، ومن أبرز تلك الأسماء فى العصر الحديث، كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وأمير الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، والبطل حسن طوبار، والزعيم عادل إمام.

وفى قرية دقادوس نشأ الشيخ محمد متولى الشعراوى الذى أثرى المكتبة الإسلامية بالتفسير الميسر لكتاب الله والخواطر الإيمانية، فراح ينقل المحبة للجميع، فبقى أثره فى القلوب. وترك «الشعراوى» أثراً طيباً فى النفوس وما زال الخير يتدفق على سيرته العطرة من مجمع الشعراوى، وفقاً لعبدالرحمن مصطفى مسئول المجمع لـ«الوطن»، إذ يوجد به مختلف العيادات الخيرية لخدمة المواطنين فى دقادوس.

وفى قرية طماى الزهايرة خرجت البنت الريفية لتصعد درجات المسرح وتصبح كوكب الشرق وأسطورة الغناء فى مصر والعالم العربى، عذوبة صوت أم كلثوم وحضورها القوى والطاغى أكسبها حب الأجيال المتلاحقة التى ما زالت تستمع إليها، مثلما كان أجدادهم مبهورين بفنها وعبقريتها: «عظمة على عظمة يا ست، جايلك من طنطا يا ست». ولقب أحد شوارع قرية طماى الزهايرة باسم أم كلثوم، بعد أن أصبحت فخراً لكل أبناء الدقهلية. وفى قرية شها، ولد الفنان عادل إمام صاحب البهجة ومدرسة الكوميديا المتدفقة بعطائها وإبداعاتها.

أما حسن طوبار ابن محافظة الدقهلية، فيعد أكبر نموذج للبطولة والشجاعة، فقد وهب كل ما يملك من أجل كبرياء وشموخ الوطن، فراح يسخر أمواله وأسطوله الكبير من أجل الدفاع عن بلاده ضد الفرنسيين، وقالت هانم طوبار، حفيدة المجاهد حسن طوبار لـ«الوطن»، إن «طوبار» كان شيخ إقليم المنزلة فى ذلك الوقت، وكوّن جيشاً قوياً من الفلاحين والعمال، من أجل محاربة الفرنسيين.