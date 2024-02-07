أحاديث متضاربة من نتنياهو حول وقف إطلاق النار في غزة

تدور أحاديث وقف إطلاق النار في غزة أثناء الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، للشرق الأوسط منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقف إطلاق النار في غزة وحديث بين مسؤولين إسرائيليين

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية المعروفة اختصارا بـ«كان»، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزرء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على وقف إطلاق نار في غزة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك الحديث أثناء حديث نتنياهو مع رئيس الموساد دافيد برنياع، أثناء الاجتماعات الاستخباراتية الرفيعة التي تمت في فرنسا بالعاصمة باريس قبل أيام.

تضارب أحاديث نتنياهو عن وقف إطلاق النار في غزة

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أيضا أن نتنياهو أوضح أن قرارات الحرب ستتخذ من الآن في المجلس الوزاري المصغر ثم تحال لمجلس الحرب، متابعا: «نحن في طريقنا إلى النصر الحاسم وإعادة جميع المحتجزين، وجنودنا يقولون أيضا إنهم لن يعودوا حتى ينتصروا في هذه الحرب، وجنودنا تمكنوا من فعل كل ما حذرنا الخبراء منه ودخلنا في الحرب البرية وخضنا معارك في الأنفاق، وتحقيق أهداف الحرب مسألة أشهر ولا رجعة عن الانتصار فيها».

نتنياهو يسحب حديثه عن وقف إطلاق النار في غزة

ورغم أن تصريحات نتنياهو في الصباح كانت مع وقف إطلاق النار، ولكن مع الليل غير تصريحاته بشكل مفاجئ، قائلا: «لم نلتزم بأي شيء مما تحدثت عنه الفصائل الفلسطينية، ولم نلتزم بأي وعود في الصفقة المطروحة والمفاوضات مستمرة، ونحن التزمنا بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية لغزة وهذا شرط أساسي لاستمرار الحرب، وندرس إيجاد بدائل لعمل وكالة الأونروا في غزة».