الأوراق المطلوبة للاشتراك واستخراج كارنية نقابة المعلمين بالمنيا

قال مؤمن الخطيب رئيس اللجنة النقابية لمعلمي مركز المنيا، إن نقابة المعلمين تستهدف حماية أعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة اقتصادية واجتماعية وترفيهية وصحية.

استخراج كارنيه نقابة المعلمين

وأضاف «الخطيب»، خلال اللقاء الذي عقدته إدارة المنيا التعليمية بالمعلمين الجدد بمقر نقابة المعلمين، وهم جرى تعينهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى، أن الاستفادة المثلى من هذه الخدمات تأتي من خلال استخراج كارنيه نقابة المعلمين، ولذا تم إتاحة استمارة العضوية أثناء اللقاء.

وأوضح «الخطيب»، أن الأوراق المطلوبة لاستخراج عضوية النقابة هي صورة بطاقة الرقم القومي، مفردات مرتب، وبيان حالة موثق من الإدارة التعليمية، وصحيفة أحوال معتمدة بهدف تجهيز الأوراق المطلوبة لسرعة استخراج الكارنية.

جهود للارتقاء بالعملية التعليمية

وقدم محمد سليمان، مدير عام إدارة المنيا التعليمية التهنئة للمعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى، مثمنًا الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم لتنشئة الأجيال القادمة، ومشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية بمحافظة المنيا.

وأكد مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أنه حريص على عقد لقاء حواري وجلسة نقاشية مع المعلمين الجدد لحثهم على ضرورة بذلهم الجهد ومشاركتهم في كافة الأنشطة، والعمل على مواكبة المنظومة المطورة واكتساب مهارات جديدة متنوعة، والاستفادة من خبرات المعلمين القدامى ومديري المدارس.

وقال عماد إمام مدير عام الأكاديمية المهنية للمعلمين، إنه لن يحدث تطوير للتعليم إلا من خلال الارتقاء بأداء المعلم، ولن يحدث ذلك إلا من خلال برامج تدريبية تساعد على إعداد المعلمين لتجاوز التحديات التي قد يواجهونها خلال عامهم الأول في التدريس، وأن توفير برنامج توجيهي وإرشادي للمعلمين الجدد يساهم في تضييق الفجوة بين النظريات التربوية التي تلقوها بالجامعات والتطبيق العملي بالمدارس.