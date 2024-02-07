‎شهادات البنك الأهلي المصري 2024 ذات العائد الشهري.. استثمر فلوسك

يتيح البنك الأهلي المصري لجميع عملائه خيارات مختلفة من شهادات الادخار وتحديداً التي تُصرف عائدها بشكل شهري، والتي تحظى بإقبال قطاع كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على فوائد شهرياً من الشهادة، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2024 ذات العائد الشهري.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2024 ذات العائد الشهري

وجاءت تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2024 ذات العائد الشهري، وفقاً للموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

الشهادة البلاتينية السنوية

وتعد الشهادة البلاتينية السنوية الأعلى في العائد بالمقارنة مع باقي الشهادات ذات العائد الشهري، وأعلن البنك الأهلي إتاحتها في مطلع العام الجاري.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة البلاتينية السنوية: 1 سنة.

- نسبة العائد: 23.5%.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة البلاتينية 3 سنوات: 3 سنوات.

- نسبة العائد: 19%.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري: 5 سنوات.

- نسبة العائد: 12.25%.