بشرى سارة لعملاء البنك الأهلي المصري.. رفع أسعار العائد على شهادات الاستثمار | عاجل

أعلن البنك الأهلي المصري رفع أسعار العائد على شهادات الاستثمار، موضحا أن جميع الشهادات اسمية، ويجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات وإصدار بطاقات الائتمان بأنواعها، وتصدر بفئة الـ500 جنيه ومضاعفاتها.

ونرصد في السطور التالية أسعار العائد على شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري.

شهادة استثمار أ

- المدة 10 سنوات.

- العائد 12%.

- دورية صرف العائد تراكمية.

شهادة استثمار ب

- المدة عام.

- سعر العائد 12%.

- دورية الصرف شهريًا.

شهادة استثمار ب العامين

- المدة عامين.

- سعر العائد 12.50%.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

شهادة استثمار بـ3 سنوات

- المدة 3 سنوات.

- العائد 15%.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

ويمكن إصدار الشهادات علي سبيل الهبة أو التبرع بحسب الشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن، وإذا جرى إجراء أو إضافة أية بيانات علي الشهادة بمعرفة العميل يحق للبنك، اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.

ووذكر البنك الأهلي المصري أن الشهادات وما يأتي من عائد معفاة من كل الضرائب ورسوم الدمغة، وفي حال علم البنك بوفاة صاحب الشهادات وكانت مجددة بعد تاريخ الوفاة، ويجرى استردادها فورا دون الحاجة إلى موافقة الورثة على الاسترداد.