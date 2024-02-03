بطريقة بسيطة.. كيف تحصل على 10 الاف جنيه شهرياً من البنك الأهلي المصري؟

تتنافس البنوك العاملة في السوق المصري علي تقديم أفضل المنتجات المصرفية، للعملاء، لجذب المزيد من الودائع والمدخرات، ويوفر البنك الأهلي المصري باقة متنوعة من الأوعية والشهادات الادخارية التي تختلف فيما بينمها من حيث سعر الفائدة ودورية صرف العائد، حيث تتميز المنتجات المصرفية التي توفرها البنوك بأنها مضمونة وأمنه.

شهادات البنك الأهلي المصري

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية الحصول علي 10 الاف جنيه شهرياً من البنك الأهلي المصري، لمدة عام واحد، من إحدى الشهادات التي يوفرها البنك تحت مسمي «الشهادة البلاتينية السنوية»، بالإضافة الي شروط وقواعد شراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية السنوية

أوضح البنك الأهلي أن سعر العائد علي الشهادة 27% يصرف بشكل سنوي في نهاية المدة، أو 23.5% ويصرف بشكل شهري، كما أن العائد علي الشهادة ثابت طوال مدتها ويمكن الاقتراض بضمانها، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمانية بضمان تلك الشهادة.

وأشار البنك الي أن الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة 1000 جنيه مصري، كما الشهادة تستمر لمدة عام واحد فقط، كما يبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، بينما لا يمكن استرداد قيمة الشهادة الا بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

تحقيق دخل قيمته 10 الاف جنيه شهريًا

ويمكن للمواطنين تحقيق دخل قيمته 10183جنيه شهريًا لمدة 12 شهر، في حال شراء الشهادة الشهادة البلاتينية السنوية بمعدل 23.5% ذات العائد الشهري، بمبلغ 520 ألف جنيه مصري.