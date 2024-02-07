متحدث الرئاسة: متابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس لكل أحوال المواطن المصري

أكد المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس لجميع ما يخص أحوال المواطن المصري، مشددًا على أن المواطن هو الشغل الشاغل والأولوية القصوى، وكل ما يحدث من بناء في الدولة يكون لصالح تحسين أحوال المواطنين، وبناء الدولة يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطانين والكرامة والتقدم وكل ما من شأنه أن يجعل المواطنين في مكانة يستحقونها وتستحقها مصر.

المواطن بداية ومنتهى العمل

أوضح «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المواطن هو بداية ومنتهى العمل، وهناك أيضًا اتصال دقيق بالأسعار والسوق وما يعاني منه الكثير من المواطنين من ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن هذه الحزمة تأتي من باب التخفيف عن كاهل المواطنين، منوهًا بأن هذه القرارات من قبل الرئيس السيسي اليوم تأتي لتقديم العون للمواطنين للمضي في تحمل هذه الظروف.

أشار إلى أن هذه القرارات تستهدف جميع الفئات، ويمكن تقسيمها لـ3 أقسام، أولها زيادة الحد الأدنى للأجور 50%، والثاني رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة وفي القطاع الخاص، وأيضًا العلاوات الدورية والحافز الإضافي، موضحًا أن هناك جزء آخر لتحسين أحوال المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس، وهناك اهتمام بقطاعي الصحة والتعليم وجرى استهداف هاتين الفئاتين لتمكينهما لمواجهة الظروف الحالية.

ونوه بأن هذا ليس الإجراء الوحيد الذي تتخذه الدولة، وهناك رؤية متكاملة للتعامل مع الوضع الحالي، موضحًا أن الأمور تسير وفق رؤية بها تكامل وشمولية وتوزيع للتوقيت والأدوار بين الإجراءات الفورية وإجراءات أخرى على المدى البعيد.

قرارات الرئيس السيسي تطبق من أول مارس

وتابع: "هذه القرارات تأتي لإحداث أثر فوري وتطبق من أول الشهر المقبل"، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة لإجراءات خاصة بضبط الأسواق وبضبط الأسعار وتوفير السلع مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه حزمة اجتماعية فورية وهي إجراءات عاجلة.

أوضح أن هناك إجراءات أخرى تتم على قدم وساق من جميع أجهزة الدولة خاصة بجذب الاستثمار وتوفير بيئة أفضل للاستثمار وتسهيل إنشاء المشروعات الصناعية، مشددًا على أن الرئيس السيسي وجه بالتصدي لأي تلاعب في الأسعار بالأسواق.

ونوه بأن الدولة تنفذ مشروعات اقتصادية عملاقة من أجل المواطن، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعمل من أجل التخفيف عن المواطن.