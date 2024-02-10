«ورحمة المكسيكي».. أحمد فهمي يستعير شخصية كازابلانكا في فيلمه الجديد

بدأ النجم أحمد فهمي، منذ أيام، تصوير فيلمه الجديد المكسيكي، والذي يقدم خلاله فهمي يقدم شخصية «المكسيكي»، التي ظهر بها كضيف شرف في فيلم كازابلانكا الذي لعب بطولته النجم أمير كرارة والفنان عمرو عبدالجليل وإياد نصار.

فهمي قرر تقديم هذه الشخصية بعدما أخذ الموافقة من بيتر ميمي

وقال مصدر من داخل الفيلم، إن فهمي قرر تقديم هذه الشخصية بعدما أخذ الموافقة من بيتر ميمي مخرج كازابلانكا، والمؤلف هشام هلال، حيث كانت شخصية المكسيكي محور أحداث الفيلم لكن بدون الظهور، من خلال حديث أبطال الفيلم دائمًا على أنه الصديق الرابع المفقود واشتهر في الفيلم بجملة «ورحمة المكسيكي»، حتى نكتشف بظهوره في آخر الفيلم، وأنه لم يمت.

وانطلق منذ أيام تصوير الفيلم بمدرسة السعيدية بمنطقة الجيزة، حيث يشاركه في البطولة عدد من النجوم من بينهم روبي ونجم مسرح مصر أوس أوس.

وعكف الفترة الماضية أحمد فهمي على تحضير الفيلم، والكتابة مع المؤلف والمخرج أحمد عبد الوهاب، وذلك بعد نجاحه الكبير العام الماضي في عملين، حيث قدم في السينما مستر إكس، في موسم عيد الأضحى، وحقق إيرادات كبيرة وقتها.

كما حقق «فهمي» نجاحًا كبيرًا بمسلسله العام الماضي، الذي تمّ عرضه على إحدى المنصات، وهو مسلسل «سفاح الجيزة»، الذي قدم من خلاله قضية حقيقية وقت في المجتمع المصري في الماضي، عن سفاح تخصص في قتل النساء بمنطقة الجيزة.