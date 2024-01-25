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أحمد فهمي يرد على شائعة انفصاله عن أميرة فراج بصورة وآية قرآنية

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:12 م | الخميس 25 يناير 2024
أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج

أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج

حرص الفنان أحمد فهمي على الرد على الشائعات المتداولة، خلال الساعات القليلة الماضية، التي تفيد بأنه انفصل عن زوجته المطربة أميرة أحمد فراج.

أحمد فهمي يرد على شائعة انفصاله عن زوجته

ونشر أحمد فهمي، صورة تجمعه بزوجته أميرة فراج، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «ومن شر حاسد إذا حسد»، في إشارة منه إلى أن الكلام المنشور عارٍ تماما من الصحة.

أحمد فهمي ينتظر «بين السطور»

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد فهمي عرض قناة «ON» لمسلسله الجديد «بين السطور»، الذي يشار في بطولته بجانب صبا مبارك، ومجموعة من كبار الفنانين، قريبا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

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