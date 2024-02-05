أحمد فهمي: بدء تصوير فيلم «المكسيكي» الأربعاء المقبل

يغيب الفنان أحمد فهمي، هذا العام عن الموسم الدرامي الرمضاني، وذلك بعدما تعاون الموسم الماضي، مع المُخرج خالد يوسف في مسلسل «سره الباتع»، الذي ضمّ العديد من نجوم الفن، في ملحمة درامية لاقت نجاحًا كبيرًا بعد عرضها خلال رمضان 2023.

وقال أحمد فهمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يضع تركيزه هذا العام في السينما، وكان منشغلا الفترة الماضية بتحضيرات فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم «المكسيكي»، وذلك يوم الأربعاء المُقبل.

وقدّم «فهمي» آخر أفلامه العام الماضي، وهو فيلم «مستر إكس»، الذي شارك به في موسم أفلام عيد الأضحى، وشاركه البطولة هنا الزاهد وأوس أوس ورحاب الجمل وبيومي فؤاد، وظهر معه عدد من ضيوف الشرف من بينهم أكرم حسني ومصطفى خاطر وصبري فواز.

كما حقق «فهمي» نجاحًا كبيرًا بمسلسله العام الماضي، الذي تمّ عرضه على إحدى المنصات، وهو مسلسل «سفاح الجيزة»، الذي قدم من خلاله قضية حقيقية وقت في المجتمع المصري في الماضي، عن سفاح تخصص في قتل النساء بمنطقة الجيزة.