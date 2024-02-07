أحمد فهمي في الجيزة لتصوير «المكسيكي»

بدأ الفنان أحمد فهمي، تصوير أحدث أفلامه «المكسيكي»، اليوم، الذي تلعب أمامه دور البطولة النسائية، الفنانة روبي، حيث يقدم في هذا الفيلم، الشخصية التي ظهر بها ضيف شرف في فيلم «كازابلانكا»، الذي قدمه أمير كرارة وعمرو عبد الجليل وإياد نصار.

وقال مصدر من داخل الفيلم، أن التصوير انطلق اليوم، في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة الجيزة، ويشارك في التصوير أحمد فهمي وأوس أوس.

وعكف الفترة الماضية أحمد فهمي على تحضير الفيلم، والكتابة مع المؤلف والمخرج أحمد عبد الوهاب، وذلك بعد نجاحه الكبير العام الماضي في عملين، حيث قدم في السينما مستر إكس، في موسم عيد الأضحى، وحقق إيرادات كبيرة وقتها.

كما حقق «فهمي» نجاحًا كبيرًا بمسلسله العام الماضي، الذي تمّ عرضه على إحدى المنصات، وهو مسلسل «سفاح الجيزة»، الذي قدم من خلاله قضية حقيقية وقت في المجتمع المصري في الماضي، عن سفاح تخصص في قتل النساء بمنطقة الجيزة.