«زووم إفريقيا» يناقش فرص الاستثمار بالنيجر والأكل التونسي في حلقة جديدة

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج «زووم إفريقيا» على قناة CBC، حلقة جديدة يوم غد الخميس، عن المواهب داخل القارة السمراء.

وتستضيف الإعلامية سالي عاطف، نبيهة بنت إبراهيم، شيف من دولة تونس، للحديث عن المطبخ التونسي وجماله، والذي يعتبر خلاصة لثقافات كثيرة، كما أنها ستتحدث عن أشهر الأكلات التونسية وأنواعها.

عن مشاركة الكُتاب الأفارقة في معرض الكتاب تستضيف من السودان الكاتب والروائي الطيب بشير، للحديث عن كتابه ومشاركته في المعرض

حول دور المرأة السودانية في مواجهة التحديات، تكشف المخرجة سارة سليمان، عن فيلمها الوثائقي «أجساد بطولية»، والذي يكشف عن نماذج نسائية قدرت تتحدى القهر والقمع.

كما تستضيف سنوسي حميد، باحث في الشأن الإفريقي من دولة النيجر، للحديث عن فرص الاستثمار في دولته، وعن فكرة الصالون الأفريقي الذي تم إنشائه في القاهر .

يذكر أن برنامج «زووم إفريقيا» يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة السادسة مساء.