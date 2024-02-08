وداعا للطوابير.. خدمة جديدة من بنك مصر تتيح السحب النقدي دون إدخال البطاقة

يتيح بنك مصر لعملائه ميزة جديدة تأتي تحت اسم خاصية الـ contactless، والمتاحة من خلال ماكينات السحب الآلي ATM المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، ويستطيع كافة حاملي بطاقات بنك مصر الاستفادة منها للتعامل عن بُعد.

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية التفاصيل الكاملة لهذه الخاصية الجديدة، وفقًا لما أعلنه بنك مصر.

تفاصيل خاصية اللاتلامسية عبر ماكينات السحب الآلي من بنك مصر:

- اسم الخاصية الجديدة:

الـcontactless: أي اللاتلامسية.

متاحة من خلال ماكينات السحب الآلي ATM.

- طريقة استخدامها:

يتم من خلالها تمرير البطاقة فقط: في المكان المخصص لها، دون الحاجة إلى إدخالها في ماكينة السحب الآلي.

- من يمكنه الاستفادة منها:

هذه الخاصية متاحة فقط لحاملي بطاقات بنك مصر.

- الخدمات التي يمكن الاستفادة منها:

يمكن الاستفادة منها في:

السحب النقدي.

الاستعلام عن الرصيد.

كل هذا عن بُعد دون إدخال البطاقة في الماكينة.

- كيفية استخدامها مع ماكينات بنك مصر:

تُستخدم هذه الخدمة عن طريق ماكينات بنك مصر التي تدعم هذه الخاصية، والتي تحمل شعار الواي فاي.

يتم إدخال الرقم السري الخاص ببطاقة بنك مصر في معاملة.

- أمان استخدامها: