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استعدادات البنوك لصرف مرتبات يناير 2024.. تغذية ماكينات الـ«ATM»

كتب:

محمد سيف
03:13 م | السبت 20 يناير 2024
صرف المرتبات

صرف المرتبات

بدأت شركات الأموال في تغذية ماكينات الصراف الآلي «atm» اليوم بالنقود، استعدادًا لصرف مرتبات يناير 2024، وذلك بعد قرار وزارة المالية بتبكير صرف المرتبات إلى الغد 21  يناير الجاري بدلًا من 24 يناير 2024، وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 

تستعرض «الوطن» أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024، قبل إجازة 25 يناير، وهي كالتالي:

- الأحد 21 يناير، اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024.

- الاثنين 22 يناير، اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يناير 2024.

- الثلاثاء 23 يناير، اليوم الثالث لصرف مرتبات يناير 2024.

- الأربعاء 24 يناير، اليوم الرابع لصرف المرتبات.

- الأحد الموافق 28 يناير، اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يناير.

تطبيق الزيادة الجديدة 2024

وتحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن البدء في إعداد حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، لتحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

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