بأعلى عائد.. تفاصيل شهادات بنك مصر الادخارية

تهتم فئة كبيرة من المواطنين بالبحث عن أعلى عائد لشهادات بنك مصر، حيث يقدم البنك عدد كبير من الشهادات الادخارية، بعوائد مختلفة، كما تختلف تلك الشهادات من حيث دورية صرف العائد.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل شهادات بنك مصر الادخارية، بعائد يصل إلى 27%، بالعملة المحلية، بالإضافة إلى قواعد وشروط شراء تلك الشهادات من البنك.

شهادة طلعت حرب

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 12 شهراً.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً أو في نهاية المدة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- العائد على الشهادة 27% سنوي، 23.5% شهري.

- يصرف العائد بشكل سنوي في نهاية المدة، أو بشكل شهري وفقاً لسعر العائد على الشهادة.

شهادة القمة من بنك مصر

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد على الشهادة 19% ثابت.

- تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.