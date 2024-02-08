يصل إلى 27%.. شهادات ادخار من بنكي الأهلي ومصر بأعلى عائد في التاريخ

يرغب العديد من المواطنين في البحث عن وسيلة أو طريقة لاستثمار أموالهم بطريقة آمنة والحصول على عائد مضمون بشكل دوري، ويجدون ضالتهم من خلال شهادات ادخار البنوك، حيث أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات تُعد الأعلى في العائد عبر التاريخ في مطلع العام الجاري.

لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل الشهادتين الأعلى في العائد من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وفقاً لما أعلنه البنكان بخصوص الشهادتين.

الشهادة البلاتينية السنوية:

متاحة من خلال البنك الأهلي المصري.

الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة هو مبلغ 1000 جنيه مصري ومضاعفاته.

سعر العائد من تلك الشهادة هو 23.5% في حالة الحصول على العائد بشكل شهري، أو عائد 27% حال الحصول على العائد في نهاية مدة الشهادة.

مدة هذه الشهادة هي عام كامل.

شهادة طلعت حرب: