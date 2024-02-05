«الزراعة»: تزويد الجمعيات بـ«تابلت» وماكينة POS للتحول الرقمي

أكّد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تزويد كل مدير جمعية زراعية بجهاز «تابلت» وماكينة POS، بالإضافة لتدريب العاملين، وبربط ودمج كل هذه الأدوات من أجل الانطلاق في التحول الرقمي.

9 مليارات دولار قيمة صادرات الزراعة

وأضاف «القرش» خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc» على قناة «dmc»، أنّ عوائد الصادرات الزراعية المختلفة تقدر بحوالي 9 مليارات دولار وهو رقم كبير ومهم في حجم الاقتصاد المصري، لذلك تعمل الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات المميكنة للمزارعين.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة بدأت في تحديث استراتيجياتها؛ لتحديد آلية استخدام التكنولوجيا، وجرى إطلاق «الاستراتيجية المُحدثة للتنمية الزراعية المستدامة 2030»، موضحًا أنه جرى التعاون مع شركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، ومع وزارة الإنتاج الحربي، لميكنة عدد كبير من الجمعيات الزراعية.