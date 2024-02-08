بعد رفع الأجور.. تعرف على الفئات المستفيدة من الزيادات الإضافية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، عن عدة قرارات مهمة هدفها التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل كافة المواطنين، ضمن أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، ومن أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات، بالإضافة إلى بعض الفئات التي تم تخصيص لها زيادات إضافية.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية تفاصيل الفئات المستحقة للزيادات الإضافية، التي تم الإعلان عنها أمس، حيث إنه من المقرر أنه سيتم تنفيذ تلك القرارات منذ بداية الشهر المقبل.

وكانت القرارت الحكومية تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور 50%، تصل إلى 6000 كل شهر، بالإضافة إلى مرتبات العاملين بالدولة وذلك بحد أدنى ما بين ألف إلى ألف و200 جنيه وفقاً للدرجة الوظيفية، إلى جانب زيادة 15% لأصحاب المعاشات.

الفئات المستفيدة من الزيادات الإضافية

- أولاً: الأطباء والتمريض، إلى جانب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات.

- ثانياً: المعلمون في التعليم قبل الجامعي: تم إقرار زيادة لأجورهم إضافية تبدأ من 325 جنيه وحتى 475 جنيه.

- ثالثاً: أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل مختلف الجامعات أو المعاهد أو المراكز البحثية، بإجمالي زيادة 1.6 مليار جنيه.

- رابعاً: أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض: تم إقرار زيادة إضافية لهم تبدأ من 250 جنيه وتصل إلى 300 جنيه وهذا فيما يتعلق ببدل المخاطر للمهن الطبية، إلى جانب زيادة تصل إلى 100% بشأن بدل السهر والمبيت.