القصة الكاملة للطفلة الفلسطينية هند.. لغز اختفائها كشف كذب الاحتلال الإسرائيلي

كان لغز اختفاء الطفلة هند، التي اختفت في ظروف غامضة في غزة، بعد استهداف دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي لعائلتها، يحير أهالي فلسطين، والهلال الأحمر، في ظل محاولات إنقاذها أو التعرف على مصيرها، والتي نجحت أخيرا، بعد مرور 12 يومًا وجرى العثور عليها جثة هامدة.

الهلال الأحمر الفلسطيني يحاول حل لغز اختفاء الطفلة هند

في البداية حاول الهلال الأحمر إنقاذ الطفلة هند، وأرسل مجموعة لإنقاذ الطفلة هند بعد استشهاد عائلتها وشقيقتها الكبرى، وأصدر بيانا مؤخرًا يتساءل خلاله: أين هند؟ كما تساءل عن الثنائي أحمد المدهون ويوسف زينو ثنائي الهلال الأحمر، اللذان ذهبا لإنقاذها، ليواصل البيان: هل لايزالوا على قيد الحياة، نريد أن نعرف مصيرهما؟ حيث كانت محاصرة سيارة الطفلة وأسرتها في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ولكن في النهاية توفيت الطفلة ووجدت جثتها.

كيف ماتت هند؟

بعد 12 يومًا من اختفاء هند، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني وفاتها، كما أعلن عثوره على مركبة الإسعاف التابعة له في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، واستشهاد المسعفين، بعد فقد آثرهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند، ووجدوا جثة الطفلة هند، وكل أفراد أسرتها البالغ عددهم 5، ورغم التنسيق مع قوات الاحتلال للوصول للطفلة، إلا أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المركبة، حيث وجدت على بعد أمتار قليلة من الطفلة، وحينها كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن تواصلها مع قيادات من جيش الاحتلال لمعرفة مصير هند وثنائي الهلال الأحمر، ليأتي رد جيش العدوان بأنهم لم يطلعوا على تفاصيل الواقعة.

من هي الطفلة هند؟

هند تبلغ من العمر 6 أعوام، كانت برفقة شقيقتها ليان حمادة (15 عام) منذ نحو 12 يوما، ظهر صوتها في فيديو وهي تحاول التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني، لتستنجد بهم، وانتشر الفيديو بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحاول الجميع البحث عن الطفلة بأي شكل، وقالت الطفلة في اتصالها مع الهلال الأحمر، مؤكدة أنها وشقيقتها محاصرتان من دبابات الاحتلال، بينما استشهد والديهما، قبل أن ينقطع الاتصال على صوت صرخاتها وضرب النار من حولها، وبالفعل.