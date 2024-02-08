إبراهيم حسن: «نعد الشعب المصري بالفرحة.. والتوفيق من عند ربنا»

قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، «أنا وحسام أخي نشكر الشعب المصري الجميل، ورد فعله على تولينا إدارة المنتخب، وذلك كرم من الله».

وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «أبيدجان» المذاع عبر قناة «CBC» أن ردود الفعل جعلت الحِمل والجهد علينا أكبر، متابعا: «نعد الشعب المصري نفرحهم وهدفنا الاجتهاد والإخلاص والشعب عارف شخصيتنا وإن إحنا مبنقصرش والتوفيق من عند ربنا».

وأشار إلى أن «اللي هيعرف قيمة مصر وتيشيرت منتخب مصر هو اللي هيبقى موجود، وإحنا عارفين قيمة منتخب مصر كويس قوي»، وأضاف أن «الشعب يريد أن يشعر أن الموجود يقوم بكل ما عليه ومجتهد في عمله بغض النظر عن النتائج».

وكان اتحاد الكرة أعلن بشكل رسمي، تولي حسام حسن، مسئولية القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق، والذي رحل عن المنتخب، بعد توجيه الشكر له عقب بطولة كأس أمم أفريقيا.