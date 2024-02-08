تعرف على وصية الشاعر مجدي نجيب.. «أعطى عمره للفن»

تحدث الشاعر فوزي إبراهيم، عن كواليس آخر لقاء جمع بينه والشاعر مجدي نجيب في المستشفى، قائلاً: «فقدنا الشاعر الكبير مجدي نجيب، وأزعم أنني أحد تلاميذه سواء في الصحافة أو الشعر، وجاء آخر لقاء معه يوم الجمعة الماضي رفقة دكتور مدحت العدل، بعد أنّ أجرى العملية وكانت ناجحة، وتحدث معنا عن الفن وكانت ذاكرته حاضرة رغم المرض».

وصية الشاعر مجدي نجيب

وكشف وصية الشاعر مجدي نجيب الأخيرة، قائلاً إنه أوصاه على خدمة الناس بصفته الأمين العام في جمعية المؤلفين والملحنين، وقال له نصًا: «الشيلة تقيلة بس أنت قدها وربنا يقدرك على خدمة الناس»، فكان دائمًا هدفه الأول والأخير هو خدمة الناس لأنها تعتبر مكسب وثواب كبير.

وأضاف لـ «الوطن»: «رحل عن عالمنا الشاعر المثقف المخضرم، الذي أعطى عمره كاملًا للفن، وتأسس من تحت يديه جيل كامل من الفنانين المهمين، منهم الفنان محمد منير الذي حرص على زيارته في المستشفى، باعتباره صديق مقرب من الأسرة».

حزن شديد بعد وفاة نجل الشاعر مجدي نجيب

وتابع حديثه، أنه بعد رحيل نجل مجدي نجيب الوحيد، حاولت زوجته وأسرته أنّ تخفف عليه من حدة الصدمة عن طريق تدشين قناة على اليوتيوب وصفحة على «فيسبوك»، لكنه كان يعيش حالة نفسية سيئة وكان هول الصدمة أكبر من أي شيء: «ربنا يرحمه ويغفر له، مصر كلها فقدت واحدًا من أهم الشعراء».