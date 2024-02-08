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الكيلو بـ87 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-2-2024 في السوق

كتب:

مارينا رؤوف
09:39 ص | الخميس 08 فبراير 2024
الدواجن

الدواجن

استقرت أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلية، بعد انخفاضه أمس، ليسجل السعر اليوم 87 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-2-2024 في الأسواق، سواء البيضاء أو البلدي أو الحمراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 115 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 118 و125 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بـ107 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 110 و120 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

وسجل سعر كيلو البانيه بين 200 و220 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.