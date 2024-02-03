أسعار الدواجن اليوم السبت 3-2-2024 في الأسواق.. «اعرف الكيلو وصل كام»

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 3-2-2024 في السوق المحلية، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن في التعاملات الصباحية 82 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه، حسب المنطقة التي تقع بها المحال التجارية، وفق بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية والعالمية.

وجاء الاستقرار في الأسعار اليوم على نفس سعر أمس الجمعة دون تغيير، وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم السبت 3-2-2024 بجميع أنواعها في بورصة الدواجن، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء بـ82 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار؛ لتباع في المحلات بالأسواق بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 118 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 120 و125 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، بـ 95 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

وبلغ سعر كيلو البانيه بين 180 و200 جنيه، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 180 و200 جنيه، والأوراك بين 80 و100 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة 100 جنيه، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.