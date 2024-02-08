سويسري يعزف على بيانو معلق من ارتفاع 30 قدما.. موسيقى وسط الطبيعة

على بيانو كبير متدلٍ من رافعة، ظهر العازف السويسري الشهير آلان روش وهو يعزف لجمهوره مقطوعة فنية جميلة نالت إعجابهم، للدرجة التي ظهروا معها خلال مقطع الفيديو وهم منصتين تمامًا للإيقاع الموسيقي، ومن ثم انهالوا بالتصفيق الحار بعد انتهاءه.

العزف على بيانو متدلي في الهواء

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يُظهر عازف البيانو الشهير آلان روش في ميونخ بألمانيا وهو يعزف مقطوعة موسيقية جميلة على بيانو كبير مُعلقًا في الهواء عموديًا على ارتفاع نحو 30 قدمًا فوق سطح الأرض، وظهر البيانو معلقًا في الهواء بواسطة رافعة ضخمة، في حين ظهر العازف السويسري وهو يجلس بهدوء وثقة وتركيز ليسعد جمهوره.

وكان عازف البيانو السويسري آلان روش أطلق مشروعًا فنيًا للعزف على البيانو بشكل عمودي، موضحًا في تصريحات له مع وسائل إعلام سويسرية أن هذا النوع من الفن يحمل اسم «الانقلاب الشتوي»، ويهدف إلى إمتاع الجمهور بالطبيعة من خلال الاستماع إليها، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

مقطوعات موسيقية بناءً على أصوات الطبيعة

ولأن مشروع العزف العمودي على البيانو يهدف إلى الاستمتاع بالطبيعة، فإن العازف السويسري يخطط لتغيير مقطوعته الموسيقية التي يعزفها على آذان جمهوره كل يوم؛ بناءً على الأصوات الطبيعية من حوله، بهدف أن يُنتج في النهاية مقطوعة موسيقية متكاملة.

ولم يكن هذا العزف العمودي على البيانو هي المرة الأولى التي يؤدي فيها العازف السويسري آلان روش هذا النوع من العزف، بل سبق له في 2020 إقامة حفلات موسيقية تضمنت عروضًا في الأماكن المفتوحة للعزف على البيانو المُعلق؛ ليتناسب مع إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا الذي تسبب وقتها في توقف إقامة الحفلات والعروض الفنية في المسارح والقاعات.

العزف على ارتفاع 40 مترًا

وظهر وقتها «روش» وهو يعزف لجمهوره من خلال بيانو متدلي عموديًا على ارتفاع 40 مترًا بينما المدعون يجلسون على كراسي أشبه بكراسي الشواطئ ويتابعون الحفل عن بُعد، مرتدين الكمامات ويلتقطون صورًا تذكارية لهذا الحفل الفريد من نوعه، وفقًا لـ«روسيا اليوم».