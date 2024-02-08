«النقل»: تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للقطار السريع وفق جدول زمني

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل اللقاء مع مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي العالمية قائد تحالف «سمنيز - أوراسكوم - المقاولون العرب»، المنفذ لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، إذ تمّ متابعة تقدم الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والمحطات والأعمال الصناعية التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات والأخوار وذلك بالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ.

وصول أول قطار إقليمي

وجرى استعراض قطاعات المسار التي تم وجاري تسليمها لتحالف «سمنيز - أوراسكوم - المقاولون العرب»، لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة، وتم وصول أول قطار إقليمي وجاري تصنيع القطارات الإقليمية أو السريعة وفقا للجدول المخطط ووفقا للسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التي تم الإتفاق عليها.

وأشاد قيادات وزارة النقل، بشركة سيمنز التي تستخدم أحدث أنواع تكنولوجيا تصنيع القطارات الكهربائية السريعة في العالم، مؤكداً أن التعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال يمثل تجسيداً وعنواناً واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.

إنشاء شبكة النقل الأخضر

وأكّدت وزارة النقل أنَّ تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة من القطارات السريعة حيث يتم حاليا تنفيذ 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية.