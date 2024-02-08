«صحة الدقهلية»: تقديم خدمات الأسنان لـ89 ألف مواطن خلال يناير 2024

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، استفادة نحو 89 ألف مواطن من خدمات أقسام وعيادات أسنان خلال يناير 2024، ضمن إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العنين.

عيادات الأسنان خلال شهر يناير

وأكد «مكين» في بيان، أنه جري العمل بجهود مكثفة من قبل إدارة طب الأسنان في محافظة الدقهلية، على مدار شهر يناير في مختلف المراكز والإدارات الصحية، إذ جاءت كالآتي:

- رفع الوعي والتثقيف الصحي في مجال طب الأسنان، إذ نظمت الإدارة نحو 1158 محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من 5155 مواطنًا.

- عمل جولات مرورية على 43 قسمًا وعيادة بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية.

استفادة 89 ألف مواطن من خدمات الأسنان

- توزيع أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

- استفادة 89 ألفًا و179 مواطنًا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة.

- إجراء 11 عملية صيانة ومقايسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، منها مستشفى شربين العزازنة بإدارة دكرنس ميت زنقر بإدارة طلخا الكفر الجديد بإدارة ميت سلسيل.