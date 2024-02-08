بلينكن يحذر إسرائيل: لا تملكوا ترخيصا لتجريد الآخرين من إنسانيتهم

في توبيخ لاذع لدولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها في غزة، حذر أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إسرائيل، خلال تصريحات معدة بمؤتمر صحفي في تل أبيب، من أنها لا تملك ترخيصا لتجريد الآخرين من إنسانيتهم، في إشارة لما يحدث بحق المدنيين الفلسطنيين.

تفاصيل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي

وقال «بلينيكن» إنه لا يمكن لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تستخدم أحداث 7 أكتوبر لتجريد الآخرين من إنسانيتهم، بحسب ما قالته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية، والتي أشارت إلى أن البيت الأبيض لم يخف استيائه من إسرائيل بسبب الضحايا المدنيين في قطاع غزة والوضع الإنساني هناك طوال الحرب، حتى أنه وصف تصريحات «بلينكن» بأنها كانت شديدة القسوة.

وخصص وزير الخارجية الأمريكي جزءا كبيرا من تصريحاته حول ما يحدث في غزة، قائلا: «الأغلبية الساحقة من الناس في غزة ليس لها علاقة بأحداث 7 أكتوبر، إن العائلات في غزة التي يعتمد بقاؤها على المساعدات هي مثل عائلاتنا تمامًا، إنهم أمهات وآباء، أبناء وبنات، يريدون كسب عيش كريم، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة، والحصول على حياة طبيعية».

الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل

وقال «بلينكن» إن الولايات المتحدة ضغطت وما زالت تضغط على إسرائيل بطرق ملموسة، لتعزيز حماية المدنيين والحصول على المزيد من المساعدة لمن يحتاجون إليها.

وشدد على عدم عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة لأي سبب من الأسباب، من قبل أي شخص، في إشارة إلى الاحتجاجات المدنية التي قام بها المستوطنون الإسرائيليون في معبر كرم أبو سالم.

وحذر بلينكن من أن الحصيلة اليومية التي تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية إلحاقها بالمدنيين الأبرياء لا تزال مرتفعة.