تحرك عاجل لتطبيق زيادات المرتبات على القطاع الخاص

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن التساؤلات ازدادت حول موقف العاملين في القطاع الخاص من زيادة الحد الأدنى للأجور، بعد قرارات الرئيس السيسي الأخيرة والحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها أمس، بقيمة 180 مليار جنيه، والتي شملت فئات متنوعة سواء معلمين أو أطباء أو أصحاب المعاشات.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم تقديم طلب إلى المجلس القومي للأجور للتصديق على زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، ويجرى حاليا عقد مشاورات بين المجلس وأصحاب الأعمال والاتحادات لبحث قيمة زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص.

زيادة القطاع الخاص

وأكد أن موقف القطاع الخاص سيحدد بعد تحديد المجلس القومي للأجور موعد اجتماعه، وعقد المشاورات مع الجهات المعنية، وبناء عليه سوف يجرى إعلان كل التفاصيل التي تخص القطاع الخاص، لافتا إلى الزيادة التي شهدها العاملين في القطاع الخاص مع بداية العام ليصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، وهو المعمول به حاليا.