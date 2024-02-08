«التضامن»: افتتاح 6 مراكز لعلاج الإدمان في بعض المحافظات قريبا

أعلنت وزارة التضامن أنه جار الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة لعلاج الإدمان في محافظات «الجيزة، وقنا، ودمياط، والشرقية، وسوهاج، وأسوان»، موضحة أنه من المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.

تقديم الخدمات العلاجية

وأشارت خلال استعراضها تقريرا عن مجهودات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جرى تقديم الخدمات العلاجية خلال شهر يناير لعدد 14 ألف و423 مريض «جديد ومتابعة»، منهم 1986 مريضا من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات والأسمرات والمحروسة وروضة السودان وروضة السيدة وأهالينا واسطبل عنتر وبشاير الخير وحدائق أكتوبر والخيالة وحي الضواحي ببورسعيد.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وتُقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96% بينما بلغت نسبة الإناث 4%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، إذ تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم 16023 وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن.

ارتفاع التعداد السكاني

وأضافت الوزيرة أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، إذ بلغت نسبتها 33.31%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 16.73%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني لمراكز العزيمة التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان الإنترنت، وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.