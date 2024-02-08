فتح باب الاشتراك في مشروع علاج «الصحفيين» لمدة أسبوع

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية فتح الاشتراك بمشروع العلاج 2024، للصحفيين وأسرهم من 8 إلى 15 فبراير 2024، تنفيذًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين وذلك بغرامة 25% من قيمة الاشتراك.

تفاصيل عمل مشروع العلاج

وأوضحت لجنة الرعاية الصحية في بيان لها تفاصيل فتح مشروع العلاج في الفترة من 8 إلى 15 فبراير 2024 أن العمل سيكون خلال مواعيد العمل الرسمية، كما أنه سوف يكون مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، على رقم (01099756266).

وأضافت لجنة الرعاية أنَّ الزملاء بالصحف القومية يمكنهم تجديد الاشتراك بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على 3 أقساط شهرية مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا في موعدها.

تجديد اشتراك مشروع علاج الصحفيين

وتابعت أنَّه سوف يكون مُتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتس آب (01099756266)، كما أنَّ الصحفيين الراغبين في الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك.

ولفتت النقابة إلى أنَّ الصحفيين الراغبين في الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة للاشتراك للمرة الأولى، كما قرر المجلس فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال نفس الفترة بقيمة 200 جنيه للفرد.