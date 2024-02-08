تفاصيل حديث وزير خارجية أمريكا حول إقامة دولة فلسطينية.. ماذا قال لإسرائيل؟

وسط تصريحات لاذعة من جانب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، تطرق للحديث حول مناقشة أنَّه لا رجعة في أهمية إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، خلال تصريحات له بمؤتمر صحفي في تل أبيب.

تصريحات وزير الخارجية الأمريكي

وبحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية إنَّ تصريحات «بلينكن» جاءت خلال زيارته السابعة لدولة الاحتلال منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، متطرقًا للحديث حول ما تم مناقشته مع الحكومة الإسرائيلية بشأن رد الفصائل الفلسطينية على المقترح المقدم من جانب مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعادة المحتجزين وتمديد الهدنة الإنسانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: «ما يمكنني أن أخبركم به عن هذه المناقشات هو أنه على الرغم من وجود بعض الأمور غير الواضحة في رد حماس، إلا أننا نعتقد أنها تخلق مساحة للتوصل إلى اتفاق، وسنعمل على ذلك».

ما قاله بشأن إقامة دولة فلسطينية

وأشار «بلينكن» إلى تصميم الولايات المتحدة الأمريكية على اتباع المسار الدبلوماسي لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن للجميع في منطقة الشرق الأوسط، متابعا:«إسرائيل مندمجة بالكامل في المنطقة، إلى جانب مسار ملموس ومحدد زمنيا ولا رجعة فيه إلى دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن».

حديث وزير الخارجية الأمريكي عن إقامة دولة فلسطينية تمّ مناقشته أيضًا مع يؤاف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بحسب ما جاء في بيان رسمي للخارجية الأمريكية، والتي أكّدت أنَّ بلينكن وجالانت بحثا في تل أبيب أهمية إقامة دولة فلسطينية مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل.

وشدد بلينكن على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين في قطاع غزة.