10 أهداف لميكنة منظومة المرتبات بنظام «البيرول».. أبرزها التحقق من ضرائب الأجور

أكد الدكتورمحمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين في كل قطاعات الاقتصاد القومي، تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريا، عبر نظام «payroll».

المنظومة تعمل على إنشاء منصة موحدة

أوضح «معيط» وفق بيان صادر للحكومة، أن المنظومة تعمل على إنشاء منصة موحدة، يجري من خلالها، احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

وأشار إلى أن هناك عدة أهداف خاصة بتنفيذ المنظومات المتعلقة بالمرتبات، تتمثل فيما يلي:

أهداف قصيرة الأجل

- تهدف المنظومة إلى توحيد حسابات وإجراءات ضريبة الأجور والمرتبات.

- ضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة بالدولة.

- التحقق من صحة عناصر وبنود ضرائب الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات.

- تعمل على إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين في ضوء عناصر وأكواد الأجور والمرتبات.

- تحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار.

الأهداف متوسطة الأجل

- ضبط المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

- توفير آليات تسمح بدراسة وتخطيط سياسات الأجور على المستوى وسيناريوهات الشرائح الضريبية المختلفة.

- توفير رؤية متكاملة عن الأجور والمرتبات.

- تهدف المنظومة إلى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيا.

- تقليل الحاجة للفحص الضريبي.