‎سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 8-2-2024

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8-2-2024 في البنوك، بعدما سجلت العملة الكويتية بالبنك الأهلي قيمة 99.29 جنيه للشراء، مقابل 100.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، وفق آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 100.19 جنيه للبيع، فيما سجل للشراء مبلغ الـ 99.29 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 100.19 جنيه للبيع، و99.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس ببنك القاهرة للبيع 100.65 جنيه، وللشراء 100.00 جنيه.

ووصل سعر الدينار في بنك إسكندرية إلى 100.52 للبيع و96.91 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الخميس 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الخميس 12.18 ريال.