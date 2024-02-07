خبيرة مصرفية تتوقع تراجع الدولار في السوق الموازية إلى 37 جنيها

توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، مزيدا من التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

مزيد من التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه

وقالت لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازية، ومن المتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا، وربما يهبط إلى 37 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، مع دخول استثمارات كبيرة للبلاد.

رقابة قوية من الدولة لضبط سعر الصرف

أضافت أن هناك رقابة قوية من الدولة لضبط سعر الصرف، والوصول إلى سعر واحد للدولار، وأيضًا ضبط أسعار السلع في الأسواق.

سعر الدولار في السوق الموازية

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، إلى مستوى 47 جنيها اليوم تقريبًا.