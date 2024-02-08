اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم بنسبة نجاح 87.9%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت نحو 87.9%، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

أكثر من 68 ألف أدوا الامتحانات

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّه قد تقدّم لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، نحو 64 ألفًا و848 طالبًا وطالبة من أصل 68 ألفًا و180 طالبًا وطالبة داخل 268 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم، حصل منهم على نسبة 50% فأكثر، عدد 50 ألفاً و66 طالباً وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 78,9 %، وحصل 33 طالبًا وطالبةً على الدرجة النهائية، بواقع 20 طالبًا وطالبةً بالمدارس الحكومية، و13 طالبًا وطالبةً من المدارس الخاصة.

وعدد من تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الصم وضعاف السمع، 22 طالبًا وطالبة، حضر منهم 21 طالباً، وبلغت نسبة النجاح 100%، وعدد من تقدموا بمدارس المكفوفين، 16 طالبًا وطالبةً، نجح منهم 13 طالبًا، بنسبة نجاح 81,5%، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية عدد 131 طالباً وطالبة، نجح منهم 114 طالباً وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 87%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وبحسب مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنّ رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، يتم من خلال الضغط «هنا»، وكتابة البيانات ورقم الجلوس.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وفيما يخص تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، فإنّها تبدأ الأحد المقبل الموافق 10 فبراير الجاري بالتزامن مع انطلاق الدراسة، وتستمر لمدة 15 يومًا، إذ تنتهي يوم 25 فبراير، فيما تبلغ رسوم المادة في التظلم 35 جنيهًا تُسترد في حالة حصول الطالب على درجات خلال التظلم بالفعل.

وكشفت مديرية التربية والتعليم، أنّ كل طالب أو طالبة يرغب في التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية، سيتوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها مدرسته، ويتقدّم بتظلم ويسدد رسوم التظلمات ويسلم إيصال السداد، على أن يلتزم بالتواجد في الموعد المحدد له لمراجعة كراسة الإجابة الخاصة به في المادة التي تظلم عليها رفقة ولي الأمر، بينما يُمنع منعًا باتًا حضور مدرس مع الطالب في أثناء التظلم.